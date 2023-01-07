Січень, 07 в 13:39

З 3 січня у Київській області почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень

— Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи замість двох, як було раніше, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що нові графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.

Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень у Київській області можна на сайті ДТЕК.

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Щоб допомогти енергетикам та зменшити кількість аварій, ДТЕК просить жителів Київщини дотримуватись певних порад, зокрема запрограмовувати таймери роботи програм на нічний час із 00:00 до 6:00 та вимикати всі енергоємні прилади у кімнатах, де немає людей.

Що потрібно знати про графіки стабілізаційних відключень у Київській області:

Опубліковані графіки – це графіки ймовірних відключень, що дадуть змогу підготуватися до відключення світла, якщо в НЕК Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему.

У компанії прагнуть, щоб відключення кожної адреси тривало не довше чотирьох годин із похибкою 30 хв для перепідключення між групами.

Світло за однією адресою не обов’язково буде відсутнє протягом усіх часових проміжків, що зазначені в графіку.

Якщо енергосистема працюватиме коректно, відключень взагалі не буде.

Якщо потрібно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення відбуватимуться протягом одного або кількох часових проміжків.

Відключення в усі проміжки часу, і особливо в нічний час, можливі лише в критичних випадках.

Стабілізаційні відключення електроенергії запровадили через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.