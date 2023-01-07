Січень, 07 в 13:50

7 січня в Івано-Франківській області можуть вимикати світло згідно з графіками.

Фактичне навантаження станом на 09:30 – 290 МВт, тому вимкнення наразі не застосовані. Якщо область зможе втримати навантаження на такому рівні – є шанс пройти цю добу без вимкнень, повідомили в обленерго.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Зараз дивляться

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1; 1.2:

З 20:00 до 22:00 – підчерги будуть без електропостачання

З 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3; 1.4:

З 18:00 до 20:00– підчерги будуть без електропостачання

З 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерги 2.1; 2.2:

З 16:00 до 18:00 – підчерги будуть без електропостачання

З 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Підчерги 2.3; 2.4:

З 14:00 до 16:00 – підчерги будуть без електропостачання

З 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення

3 черга:

Підчерги 3.1; 3.2:

З 12:00 до 14:00 – підчерги будуть без електропостачання

З 14:00 до 16:00 – можливі вимкнення

Підчерги 3.3; 3.4:

З 10:00 до 12:00 – підчерги будуть без електропостачання

З 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

4 черга може бути застосована у випадку різкого росту споживання в пікові години доби за попереднім повідомленням.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.