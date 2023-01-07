Графіки відключення електроенергії на Івано-Франківщині 7 січня 2023
7 січня в Івано-Франківській області можуть вимикати світло згідно з графіками.
Фактичне навантаження станом на 09:30 – 290 МВт, тому вимкнення наразі не застосовані. Якщо область зможе втримати навантаження на такому рівні – є шанс пройти цю добу без вимкнень, повідомили в обленерго.
Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.
Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1; 1.2:
- З 20:00 до 22:00 – підчерги будуть без електропостачання
- З 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3; 1.4:
- З 18:00 до 20:00– підчерги будуть без електропостачання
- З 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерги 2.1; 2.2:
- З 16:00 до 18:00 – підчерги будуть без електропостачання
- З 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Підчерги 2.3; 2.4:
- З 14:00 до 16:00 – підчерги будуть без електропостачання
- З 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення
3 черга:
Підчерги 3.1; 3.2:
- З 12:00 до 14:00 – підчерги будуть без електропостачання
- З 14:00 до 16:00 – можливі вимкнення
Підчерги 3.3; 3.4:
- З 10:00 до 12:00 – підчерги будуть без електропостачання
- З 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
4 черга може бути застосована у випадку різкого росту споживання в пікові години доби за попереднім повідомленням.
Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.