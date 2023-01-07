Відключення світла в Рівному: графік на 7 січня 2023 року
Фото: Getty Images
Після ракетної атаки РФ в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, тому всім обленерго доведені ліміти споживання.
Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 7 січня 2023 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Графік відключення світла в Рівному
Графіки погодинних відключень у Рівненській області можна подивитися за посиланням.
Зараз дивляться
Для жителів Рівного розробили окремі графіки знеструмлення.
Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:
В Рівнеобленерго також наголосили:
- оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;
- графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;
- у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком. Також може змінюватися і тривалість відключень;
- графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.
Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.