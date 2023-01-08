Українки з медичною спеціальністю не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації до 2026 року – Маляр

Січень, 08 в 18:57

Громадянки України, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації до 2026 року, а представниці інших професій – лише за добровільним бажанням.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Вона зазначає, що зараз уряд ухвалює зміни про систему обліку військовозобов’язаних.

– До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обовʼязкової постановки на облік. Інші професії – лише добровільно, – запевняє заступниця глави Міноборони.

Маляр повідомила, що зараз на фронті за власним бажанням за Україну воюють близько 5 тис. жінок. Вона наголошує, що зміни для спрощення системи призову були заплановані й розроблені Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабної війни, розпочатою Росією.

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