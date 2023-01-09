Графіки відключення електроенергії на Івано-Франківщині 9 січня 2023
У Прикарпаттяобленерго повідомили, що впродовж свят із мереж вдалось зняти надлишкове навантаження та поки що не застосовувати графік вимкнень.
На 9 січня диспетчером НЕК Укренерго доведено денний ліміт 312,7 МВт на денний період доби з 07:00 до 24:00.
Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.
1 черга:
Підчерги 1.1, 1.2
- З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені
- З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерга 1.3, 1.4
- з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
2 черга
Підчерги 2.1, 2.2
- з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
Підчерги 2.3, 2.4
- з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.
3 черга
Підчерга 3.1
- з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черга буде вимкнена
- з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.2
- з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена
- з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.3
- з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена
- з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.4
- з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена
- з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.
Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго