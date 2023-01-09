Січень, 09 в 9:03

У Прикарпаттяобленерго повідомили, що впродовж свят із мереж вдалось зняти надлишкове навантаження та поки що не застосовувати графік вимкнень.

На 9 січня диспетчером НЕК Укренерго доведено денний ліміт 312,7 МВт на денний період доби з 07:00 до 24:00.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Зараз дивляться

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 1.3, 1.4

з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1

з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черга буде вимкнена

з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена

з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.

буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго