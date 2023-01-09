Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Графіки відключення електроенергії на Івано-Франківщині 9 січня 2023

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Відключення світла

У Прикарпаттяобленерго повідомили, що впродовж свят із мереж вдалось зняти надлишкове навантаження та поки що не застосовувати графік вимкнень.

На 9 січня диспетчером НЕК Укренерго доведено денний ліміт 312,7 МВт на денний період доби з 07:00 до 24:00.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Зараз дивляться

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

  • З 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені
  • З 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 1.3, 1.4

  • з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
  • з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

  • з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
  • з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

  • з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
  • з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1

  • з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – черга буде вимкнена
  • з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

  • з 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена
  • з 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

  • з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена
  • з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

  • з 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена
  • з 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення
  • Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

  • Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.
  • Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Читайте
В яких областях відключать світло на Різдво: графіки на 7 січня

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка