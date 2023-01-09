На Херсонщині окупанти розпочали “націоналізацію” місцевих підприємств – Генштаб

Січень, 09 в 18:45

У селищі міського типу Нижні Сірогози Херсонської області псевдопрокуратура окупаційної влади розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог продовжує зазнавати втрат на різних напрямках. Зокрема, до міської лікарні Лисичанська Луганської області лише за перший тиждень цього року доправили до 300 російських окупантів.

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Зокрема, українська авіація завдала 17 ударів по районах загарбників та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас вдарили по одному пункту управління та одному району зосередження живої сили окупантів.