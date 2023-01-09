Січень, 09 в 11:27

Станом на ранок понеділка, 9 січня, в Україні зросло споживання електроенергії через холоди та початок робочого тижня. Зокрема, більше електрики почали споживати промислові об’єкти та бізнес.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня, – зазначається в повідомленні.

Щоб зберегти баланс в енергосистемі, до всіх областей доведені ліміти споживання електрики. Вони діють з 4:00 до 24:00.

Зараз дивляться

У разі перевищення лімітів будуть застосовані аварійні відключення світла.

Ситуація з електропостачанням залишається складною у прифронтових регіонах України на сході та півдні. Там унаслідок бойових дій були значно пошкоджені електромережі. До того ж російські війська цієї ночі обстріляли один із об’єктів генерації електрики на півдні.

– Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС, – наголосили в компанії.

В Укренерго запевнили, що постійно працюють над відновленням об’єктів, пошкоджених ворожими ракетами та дронами.

В компанії закликали українців розумно споживати електрику та почергово вмикати енергоємні прилади. Це дасть змогу знизити навантаження на енергосистему та зменшити обмеження.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив про можливість поновлення аварійних відключень світла. Причиною є суттєве похолодання в країні, внаслідок якого зростає споживання електроенергії. Крім того, залишається загроза нового ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі.

Джерело: Укренерго