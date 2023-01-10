Січень, 10 в 8:17

Державна підсумкова атестація 2023 року буде проводитися для учнів 4, 9 і 11 класів. Її проведуть в українських школах у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Наказ про проведення ДПА в 2023 році вже опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України.

За наказом, у 2022/2023 році ДПА для учнів, які закінчують здобуття початкової, базової і середньої освіти, буде проводитися у закладі освіти письмово.

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ДПА 2023: коли та хто складатиме іспити

Учні 9 класів складатимуть іспити з ДПА із чотирьох предметів. Обов’язковими предметами для 9 класу будуть українська мова та математика.

Третій предмет для учнів обиратиме педагогічна рада школи (або історія України, або іноземна мова). Четвертий предмет можна буде обрати учню самостійно. У списку є географія, хімія, фізика, історія України, біологія й іноземна мова.

Після 4 класу школярі складатимуть ДПА з математики, української мови. А якщо у класі вивчали мову національної меншини або корінного народу, то іспит потрібно складати і з неї.

Іспити для 4 класів проводяться тільки для того, щоб моніторити якість освіти навчального закладу.

Одинадцятикласники складатимуть ДПА у формі ЗНО. Учням 11 класів необхідно скласти іспити із таких предметів:

Іноземна мова або історія України.

Українська мова.

Математика.

Предмет, який можна обрати самостійно: іноземна, фізика, історія України, хімія, географія.

Також можна скласти іспит із мови національної меншини або корінного народу, якщо вона вивчалася у школі, та якщо один із батьків дав дозвіл та заяву на здачу цього предмету.

Наказ by Holishevska Anna on Scribd

Складання ДПА у 2023 році буде першим за кілька останніх років.

З 2020-го учні 4 та 9 класів не писали іспити через Covid-19. А у 2022 році Міністерство освіти та науки України скасувало ЗНО та шкільні іспити навіть для одинадцятикласників через війну Росії проти України.

Зарахування у виші відбувалося за підсумками мультимедійного тесту.