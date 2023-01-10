Січень, 10 в 10:17

10 січня споживання електроенергії в Івано-Франківській області дозволило не вводити вимкнення світла для підчерг згідно з графіком.

Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго.

Як уточнили в компанії, підчерги вимкнуться на годину пізніше за умови росту навантаження.

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Раніше в Прикарпаттяобленерго оприлюднили орієнтовний графік відключень на 10 січня.

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

Із 01:00 до 03:00, із 07:00 до 09:00, із 13:00 до 15:00 та із 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені.

Із 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.1,

а також із 05:00 до 07:00 та з 11:00 до 13:00 можливі вимкнення для підчерги 1.2.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 1.3, 1.4

Із 00:00 до 01:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 черги будуть вимкнені.

Із 07:00 до 09:00, 19:00 до 21:00 можливі вимкнення для підчерги 1.3, а також з 13:00 до 15:00 можливі вимкнення для підчерги 1.4.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

Із 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені.

Із 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 можливі вимкнення для підчерги 2.1,

а також із 21:00 до 23:00 можливі вимкнення для підчерги 2.2.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.3

Із 03:00 до 05:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 черга буде вимкнена.

Із 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 2.4

Із 03:00 до 05:00, із 07:00 до 09:00, із 13:00 до 15:00 та із 19:00 до 21:00 черга буде вимкнена.

Із 11:00 до 13:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

3 черга

Підчерга 3.1

Із 01:00 до 03:00, із 09:00 до 11:00, із 15:00 до 17:00 та із 21:00 до 23:00 черга буде вимкнена.

Із 19:00 до 21:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

Із 00:00 до 01:00, із 09:00 до 11:00, із 15:00 до 17:00 та із 21:00 до 23:00 черга буде вимкнена.

Із 13:00 до 15:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

Із 03:00 до 05:00, із 11:00 до 13:00, із 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 черга буде вимкнена.

Із 09:00 до 11:00, 21:00 до 23:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

Із 05:00 до 07:00, із 11:00 до 13:00, із 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 черга буде вимкнена.

Із 15:00 до 17:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована четверта черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. Із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. Із 07:00 до 08:00 можливі вимкнення.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго