Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 10 січня 2023
10 січня споживання електроенергії в Івано-Франківській області дозволило не вводити вимкнення світла для підчерг згідно з графіком.
Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго.
Як уточнили в компанії, підчерги вимкнуться на годину пізніше за умови росту навантаження.
Раніше в Прикарпаттяобленерго оприлюднили орієнтовний графік відключень на 10 січня.
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
Із 01:00 до 03:00, із 07:00 до 09:00, із 13:00 до 15:00 та із 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені.
Із 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.1,
а також із 05:00 до 07:00 та з 11:00 до 13:00 можливі вимкнення для підчерги 1.2.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерги 1.3, 1.4
Із 00:00 до 01:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 черги будуть вимкнені.
Із 07:00 до 09:00, 19:00 до 21:00 можливі вимкнення для підчерги 1.3, а також з 13:00 до 15:00 можливі вимкнення для підчерги 1.4.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
2 черга
Підчерги 2.1, 2.2
Із 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені.
Із 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 можливі вимкнення для підчерги 2.1,
а також із 21:00 до 23:00 можливі вимкнення для підчерги 2.2.
Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 2.3
Із 03:00 до 05:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 черга буде вимкнена.
Із 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00 можливі вимкнення.
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 2.4
Із 03:00 до 05:00, із 07:00 до 09:00, із 13:00 до 15:00 та із 19:00 до 21:00 черга буде вимкнена.
Із 11:00 до 13:00 можливі вимкнення.
Решту годин підчерга буде з електропостачанням
3 черга
Підчерга 3.1
Із 01:00 до 03:00, із 09:00 до 11:00, із 15:00 до 17:00 та із 21:00 до 23:00 черга буде вимкнена.
Із 19:00 до 21:00 можливі вимкнення.
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.2
Із 00:00 до 01:00, із 09:00 до 11:00, із 15:00 до 17:00 та із 21:00 до 23:00 черга буде вимкнена.
Із 13:00 до 15:00 можливі вимкнення.
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.3
Із 03:00 до 05:00, із 11:00 до 13:00, із 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 черга буде вимкнена.
Із 09:00 до 11:00, 21:00 до 23:00 можливі вимкнення.
Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.4
Із 05:00 до 07:00, із 11:00 до 13:00, із 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 черга буде вимкнена.
Із 15:00 до 17:00 можливі вимкнення.
Решту годин підчерга буде з електропостачанням
Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована четверта черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. Із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.
Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. Із 07:00 до 08:00 можливі вимкнення.
Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго