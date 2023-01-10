Січень, 10 в 20:53

Українці, які досягли призовного віку та перебувають за кордоном, зобов’язані ставати на консульський та на військовий обліки у дипломатичних установах.

Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну. Постанову про новий порядок військового обліку ухвалили 30 грудня 2022 року.

Факти ICTV дізналися, яка відповідальність передбачена, якщо чоловік не стане на консульський облік за кордоном.

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Консульський облік для військовозобовʼязаних чоловіків

У 2023 році низку обов’язків щодо військового обліку українців поклали на дипломатичні установи України за кордоном.

Вони мають повідомляти таких громадян про початок чергового призову та сприяти їх поверненню до України. Проте як саме буде реалізовано цей крок, у постанові Кабміну не прописано.

Тобто під військовий облік можуть потрапити українці, які живуть за кордоном та стоять на консульському обліку. До речі, це не стосується осіб, які виїхали менше ніж на три місяці.

Загалом консульський облік буває двох видів: тимчасовий та постійний.

Тимчасовий консульський облік – реєстрація інформації про місце перебування за межами нашої країни громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Громадяни України стають на тимчасовий консульський облік на один рік.

Зазначений термін може бути збільшений відповідно до строку дії дозволу іноземної держави на проживання, виданого особі, яка приймається на консульський облік, але не може перевищувати п’яти років.

Постійний консульський облік – це реєстрація інформації про місце проживання громадян України, які постійно проживають за кордоном (оформили постійне проживання).

Строк перебування на постійному консульському обліку необмежений. Особа, яка перебуває на такому обліку, зобов’язана кожні десять років звертатися до закордонної дипломатичної установи України для актуалізації даних про себе.

– Що стосується постійного консульського обліку, то особи, які там перебувають, вже не є військовозобовʼязаними. Їх зняли з військового обліку, коли вони виїжджали з України на постійне місце проживання за кордон. Що стосується тимчасового консульського обліку, то для того, аби на нього стати, необхідно сплатити консульський збір: €18 або $20. Жодних зобовʼязань ставати на цей облік для осіб, які виїжджають за кордон, не існує, – каже юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Експерт додає, що тимчасовий консульський облік потрібен для того, щоб отримувати захист від дипломатичної установи за кордоном та мати можливість брати участь там у голосуванні.

За словами Кравця, постановка на тимчасовий консульський облік – добровільна.

– Змоделюємо ситуацію: Центр комплектації в Україні звертається до консульської установи у певній країні, маючи відповідну інформацію, що особа перебуває за кордоном, та надсилає військовозобовʼязаному повістку, аби той повернувся в Україну для уточнення даних чи для проходження медкомісії. Консульська установа повинна самостійно розшукати цю особу, передати повістку та допомогти повернутися в Україну. А після того, як чоловік прибуде до військкомату, Держприкордонслужба не випустить його назад за кордон, – розповідає юрист.

За словами юриста, навіть якщо чоловік не стане на консульський облік за кордоном, то кримінальної чи адміністративної відповідальності боятися не варто.

– Що стосується осіб, які стали на консульський облік в одній країні, але переїхали в іншу та не повідомили про це закордонній дипустанові України про прибуття до нового місця проживання, то згідно з законодавством, їм не загрожує жодна відповідальність. Такі особи просто втратять консульський облік у тій країні, з якої поїхали, – зазначає експерт.

Що ж стосується саме військового обліку, то за словами юриста, кожен військовозобов’язаний повинен стати на нього за кордоном.

– Якщо ми говоримо саме про військовий, а не про консульський облік, то якщо особа ухиляється від військового обліку за кордоном, їй може загрожувати адміністративна відповідальність, – каже юрист.

Тож усі чоловіки, які досягли 16-річного віку та перебувають за кордоном, повинні звернутися до консульської установи України у певній країні та стати на військовий облік.

З собою потрібно мати паспорт громадянина України та відповідні військово-облікові документи.

Фото: Нацгвардія