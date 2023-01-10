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Факти / Україна / Суспільство

Не раніше квітня: Харченко пояснив, коли Україна зможе вийти з режиму планових відключень

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
електроенергія стовпи
Фото: Unsplash

У Центрі досліджень енергетики вважають, що Україна навряд чи вийде з режиму планових відключень електроенергії до квітня.

Про це заявив керівник Центру Олександр Харченко.

— Виходячи з можливих обсягів закупок обладнання, виходячи з того часу, який необхідний, щоб воно приїхало, виходячи з того графіку споживання, який в нас є, щоби ми вийшли з режиму планових відключень до квітня — це дуже навряд чи, – сказав він.

Харченко додав, що приблизно у квітні українці знову отримають нормальний доступ до електроенергії.

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Однак умовою для цього буде успішна нейтралізація ракетних російських загроз та швидке відновлення.

Він також пояснив, що наразі графіки відключень є передбачуваними, але неможливо передбачити ворожі атаки.

Напередодні в Укренерго повідомили, що в Україні зросло споживання електроенергії через холоди та початок робочого тижня. Зокрема, більше електрики почали споживати промислові об’єкти та бізнес.

Джерело: Media Center

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