Працевлаштування після 30 років: як знайти роботу без досвіду
Пошук роботи – це завжди стресовий та непростий період, особливо якщо людина не має досвіду. Знайти хорошу роботу після 30 років – теж завдання не з легких, оскільки більшість роботодавців незацікавлені у таких працівниках.
Факти ICTV підготували кілька порад, які допоможуть знайти роботу після 30 років без досвіду.
Підготовка та пошуки
Будь-яку справу слід розпочинати з власної готовності. Якщо ви розумієте, що готові виходити на роботу, можна починати пошуки.
Спершу вам варто визначитись, чим би ви хотіли займатись. Це стосується і чоловіків, і жінок. Якщо за плечима у вас є здобута спеціальність, це дуже звужує коло пошуку.
Якщо ж освіти немає, чи працювати за спеціальністю бажання зникло, варто виокремити для себе ті сфери, де б ви хотіли працювати.
Починайте з малого
На початку робочої карʼєри не варто розраховувати на керівні посади, особливо, якщо не маєте досвіду. Тому звертайте увагу на оголошення, що пропонують вакансії касира, охоронця, вантажника, різнороба, продавця-консультанта тощо.
Усі ці професії відкривають можливості карʼєрного зростання. Усе буде відбуватися поступово, проте з часом ви зможете зайняти вищу посаду. Так, рівень зарплат за такими спеціальностями нижчий бажаного, але ви зможете заробляти собі на життя, не припиняючи пошуки основної роботи.
Крім того, досвід роботи у таких сферах допоможе опанувати нові знання та навички, які стануть у пригоді при складанні резюме для наступної роботи.
Не зважайте на стереотипні думки, що праця на низових позиціях – це соромно чи не престижно! Памʼятайте, жодна людина не народилася директором чи керівником могутньої корпорації. Усі відомі люди починали свій шлях з низів та поступово вибиралися нагору.
Важливий момент: робота на низових позиціях робить вас ближчим до людей, тому в майбутньому ви зможете відкрити власну справу, опираючись на здобуті знання.
Користуйтесь сайтами з пошуку роботи та не нехтуйте Центром зайнятості
Перш за все, вам необхідно тверезо проаналізувати ситуацію, в якій ви зараз перебуваєте. Не варто нехтувати допомогою, яку пропонує держава.
Якщо ви перебуваєте у відносно безпечному регіоні України, перше, що потрібно зробити – стати на облік у Центрі зайнятості. Тим паче, зробити це можна онлайн, через портал Дія.
Українцям, які стали на облік, держава виплачує, як і раніше, допомогу по безробіттю. Максимальний показник такої допомоги в Україні у 2023 році – 6 700 грн.
Якщо ж ставати на облік по безробіттю бажання немає, можна скористатися різноманітними сайтами та Telegram-каналами.
Платформи для пошуку роботи:
- Work.Ua – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.
- grc.ua – тут щодня публікують сотні вакансій.
- Robota.ua – додався розділ Вакансії для перемоги.
- Jooble – робота за різними графіками і сферами, близько 80 тис. вакансій.
- Jobs.Dou – вакансії IT-компаній.
- Jobs for Ukraine – академічні, наукові, мистецькі, професійні, інші робочі вакансії.
- Upwork – вакансії для фрилансерів.
- Fiverr – для спеціалістів з творчих напрямків, фрилансерів.
Telegram-канали для пошуку роботи:
- Робота зараз: Україна – робота для всіх спеціальностей та сфер.
- Goodjob – вакансії в Україні та за кордоном, мовні курси тощо.
- Крезюме Вакансії – творчі вакансії, волонтерські пропозиції.
- Happy Monday – вакансії, рекомендації.
- Zaichenko team – вакансії для журналістів, з дизайну, маркетингу, IT.
- UaJobNow – працевлаштування в Україні, Європі та дистанційно.
- Remote Job – англомовний канал із вакансіями у сфері дизайну, продажу.
Важливо розуміти – хочете ви працювати онлайн чи офлайн. Тут все залежить від вас, якщо маєте можливість працювати з офісу, обирайте офлайн-роботу.
Також важливим кроком є складання резюме. Незважаючи на те, працюватимете ви віддалено чи ні, роботодавець повинен розуміти, кого приймає на роботу.
Пам’ятайте, що через відсутність прямого контакту з роботодавцем на співбесіді, менеджери з персоналу більш детально вивчають змістовність вашого резюме.
Про те, як складати резюме без досвіду роботи, ми писали раніше.
Кілька порад
- Не бійтеся бути стажистом.
Якщо вам 30 років і ви не маєте досвіду роботи, будьте готові до стажистської роботи: там щось принести, тут каву зробити, там в паперах попорпатись.
Головне – це показати роботодавцю потенціал та бажання працювати. Прагнення до роботи керівники завжди відмічають, тому за кілька тижнів вам вдасться отримати повноцінне місце у компанії.
- Допоможе хобі.
Чи маєте ви особливу навичку? Можливо, ви класно шиєте, вʼяжете чи виготовляєте іграшки, а може, ви чудово малюєте чи робите манікюр?
Якщо так, то можете сміливо працювати на себе, надаючи людям свої послуги.
Сьогодні відкрити власну справу дуже просто: можна просто створити бізнес-сторінку в соціальних мережах та продавати свої послуги. А просунути мінібізнес допоможе сарафанне радіо. Спочатку до вас звертатимуться знайомі та друзі, а згодом почнуть зʼявлятися нові клієнти, які будуть готові віддати гроші за ваш товар чи послугу.
- Йдіть на курси.
Навіть якщо ви не маєте жодного досвіду, сьогодні є безліч професій, які можна опанувати за кілька місяців. У цьому допоможуть спеціальні курси та школи для дорослих.
Навчання там не безкоштовне, проте результат того вартий. Зокрема, можна навчитися інтернет-маркетингу, опанувати SMM або професії project manager, HR manager, CEO-фахівець, WEB-дизайнер, бухгалтер ФОП, копірайтер тощо.
Після курсів ви матимете професію в руках, тому зможете працювати фрилансером або влаштуватися на роботу вже з певним досвідом.