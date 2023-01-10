Січень, 10 в 17:16

Пошук роботи – це завжди стресовий та непростий період, особливо якщо людина не має досвіду. Знайти хорошу роботу після 30 років – теж завдання не з легких, оскільки більшість роботодавців незацікавлені у таких працівниках.

Факти ICTV підготували кілька порад, які допоможуть знайти роботу після 30 років без досвіду.

Підготовка та пошуки

Будь-яку справу слід розпочинати з власної готовності. Якщо ви розумієте, що готові виходити на роботу, можна починати пошуки.

Зараз дивляться

Спершу вам варто визначитись, чим би ви хотіли займатись. Це стосується і чоловіків, і жінок. Якщо за плечима у вас є здобута спеціальність, це дуже звужує коло пошуку.

Якщо ж освіти немає, чи працювати за спеціальністю бажання зникло, варто виокремити для себе ті сфери, де б ви хотіли працювати.

Починайте з малого

На початку робочої карʼєри не варто розраховувати на керівні посади, особливо, якщо не маєте досвіду. Тому звертайте увагу на оголошення, що пропонують вакансії касира, охоронця, вантажника, різнороба, продавця-консультанта тощо.

Усі ці професії відкривають можливості карʼєрного зростання. Усе буде відбуватися поступово, проте з часом ви зможете зайняти вищу посаду. Так, рівень зарплат за такими спеціальностями нижчий бажаного, але ви зможете заробляти собі на життя, не припиняючи пошуки основної роботи.

Крім того, досвід роботи у таких сферах допоможе опанувати нові знання та навички, які стануть у пригоді при складанні резюме для наступної роботи.

Не зважайте на стереотипні думки, що праця на низових позиціях – це соромно чи не престижно! Памʼятайте, жодна людина не народилася директором чи керівником могутньої корпорації. Усі відомі люди починали свій шлях з низів та поступово вибиралися нагору.

Важливий момент: робота на низових позиціях робить вас ближчим до людей, тому в майбутньому ви зможете відкрити власну справу, опираючись на здобуті знання.

Користуйтесь сайтами з пошуку роботи та не нехтуйте Центром зайнятості

Перш за все, вам необхідно тверезо проаналізувати ситуацію, в якій ви зараз перебуваєте. Не варто нехтувати допомогою, яку пропонує держава.

Якщо ви перебуваєте у відносно безпечному регіоні України, перше, що потрібно зробити – стати на облік у Центрі зайнятості. Тим паче, зробити це можна онлайн, через портал Дія.

Українцям, які стали на облік, держава виплачує, як і раніше, допомогу по безробіттю. Максимальний показник такої допомоги в Україні у 2023 році – 6 700 грн.

Якщо ж ставати на облік по безробіттю бажання немає, можна скористатися різноманітними сайтами та Telegram-каналами.

Платформи для пошуку роботи:

Work.Ua – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи. grc.ua – тут щодня публікують сотні вакансій. Robota.ua – додався розділ Вакансії для перемоги. Jooble – робота за різними графіками і сферами, близько 80 тис. вакансій. Jobs.Dou – вакансії IT-компаній. Jobs for Ukraine – академічні, наукові, мистецькі, професійні, інші робочі вакансії. Upwork – вакансії для фрилансерів. Fiverr – для спеціалістів з творчих напрямків, фрилансерів.

Telegram-канали для пошуку роботи:

Важливо розуміти – хочете ви працювати онлайн чи офлайн. Тут все залежить від вас, якщо маєте можливість працювати з офісу, обирайте офлайн-роботу.

Також важливим кроком є складання резюме. Незважаючи на те, працюватимете ви віддалено чи ні, роботодавець повинен розуміти, кого приймає на роботу.

Пам’ятайте, що через відсутність прямого контакту з роботодавцем на співбесіді, менеджери з персоналу більш детально вивчають змістовність вашого резюме.

Про те, як складати резюме без досвіду роботи, ми писали раніше.

Кілька порад

Не бійтеся бути стажистом.

Якщо вам 30 років і ви не маєте досвіду роботи, будьте готові до стажистської роботи: там щось принести, тут каву зробити, там в паперах попорпатись.

Головне – це показати роботодавцю потенціал та бажання працювати. Прагнення до роботи керівники завжди відмічають, тому за кілька тижнів вам вдасться отримати повноцінне місце у компанії.

Допоможе хобі.

Чи маєте ви особливу навичку? Можливо, ви класно шиєте, вʼяжете чи виготовляєте іграшки, а може, ви чудово малюєте чи робите манікюр?

Якщо так, то можете сміливо працювати на себе, надаючи людям свої послуги.

Сьогодні відкрити власну справу дуже просто: можна просто створити бізнес-сторінку в соціальних мережах та продавати свої послуги. А просунути мінібізнес допоможе сарафанне радіо. Спочатку до вас звертатимуться знайомі та друзі, а згодом почнуть зʼявлятися нові клієнти, які будуть готові віддати гроші за ваш товар чи послугу.

Йдіть на курси.

Навіть якщо ви не маєте жодного досвіду, сьогодні є безліч професій, які можна опанувати за кілька місяців. У цьому допоможуть спеціальні курси та школи для дорослих.

Навчання там не безкоштовне, проте результат того вартий. Зокрема, можна навчитися інтернет-маркетингу, опанувати SMM або професії project manager, HR manager, CEO-фахівець, WEB-дизайнер, бухгалтер ФОП, копірайтер тощо.

Після курсів ви матимете професію в руках, тому зможете працювати фрилансером або влаштуватися на роботу вже з певним досвідом.