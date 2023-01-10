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Факти / Україна / Суспільство

Світло вимикатимуть на більш тривалий період – гендиректор Yasno

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Київ-відключення світла
Фото: УНІАН

В енергосистемі України зростає дефіцит потужності, тому світло вимикатимуть на більш тривалий період.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

– Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання збільшується. Той самий дефіцит стає більшим, – написав він у Facebook.

За його словами, до кінця березня потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.

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Коваленко пояснив, що розподілом світла між споживачами займаються диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу.

Найпершим завданням із забезпечення у диспетчерів є підключення критичної інфраструктури.

– Ці об’єкти мають бути заживлені безперервно, вони – найбільш пріоритетні. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25-30% від загальних обсягів. Далі потрібно збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами і бізнесами. Тут у хід ідуть черги і групи, – написав гендиректор Yasno.

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