Світло вимикатимуть на більш тривалий період – гендиректор Yasno

Січень, 10 в 21:38

В енергосистемі України зростає дефіцит потужності, тому світло вимикатимуть на більш тривалий період.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

– Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання збільшується. Той самий дефіцит стає більшим, – написав він у Facebook.

За його словами, до кінця березня потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.

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Коваленко пояснив, що розподілом світла між споживачами займаються диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу.