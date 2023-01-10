У Івано-Франківську за народження дитини платитимуть по 20 тис. грн: головні умови

Січень, 10 в 14:47

Міська влада Івано-Франківська для збільшення народжуваності вирішила заоохочувати сім’ї грошима. Зокрема, батькам дітей, які народилися з 1 січня 2023 року в міському перинатальному центрі, виплачуватимуть з місцевого бюджету по 20 тис. грн.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

– Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 тис. грн, а якщо тато або мама дитинки військові – то 50 тис. грн, – уточнив мер міста.

Водночас Марцінків наголосив, що його заступник ще має розробити відповідну програму, і коли вона запрацює, можна отримати виплати на дітей.

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Очільник пояснив таке рішення місцевої вдали невтішною статистикою народжуваності за останній час.

– Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу! – додав Марцінків.

Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.

Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.