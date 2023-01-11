“Дискримінаційні” відключення світла. НКРЕКП оштрафує обленерго у трьох регіонах

Січень, 11 в 18:45

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) отримала тисячі скарг на несправедливе відключення електроенергії у різних частинах країни і планує оштрафувати обленерго у трьох регіонах.

– Натепер опрацьовано вже 500 скарг і завершились перевірки у трьох компаніях – Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго. Під час перевірки встановлено порушення у всіх трьох компаніях, – повідомила у ексклюзивному коментарі членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Вона уточнила, що обленерго допускали порушення своєчасності інформування громадян про перерви – тобто графіки, які публікувалися, не завжди були достовірні та своєчасні.

– Також встановлено неналежну роботу колцентрів. Також підтверджено те, що до деяких споживачів графіки застосовувались неналежним чином: були перерви більші або була дискримінація стосовно відключення тих чи інших споживачів, – пояснила Бабій.

Обленерго, у свою чергу, пояснюють порушення складними умовами роботи – адже були постійні руйнування мережі й бомбардування.

Зараз дивляться

– Їхній персонал часто перебував у сховищах, вони не робили це вчасно. Зараз вони дають пояснення, що роботу налагоджують і те, що ми бачимо з їхніх сайтів, вони почали налагоджувати роботу , – пояснила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

За виявлені порушення на усі три обленерго накладуть штрафні санкції. Їх розмір – від 85 тис. грн до 1 млн 700 тис. грн.

Так само персональні санкції чекають на керівників компаній, розмір штрафу може сягати 85 тис. грн.

НКРЕКП, у свою чергу, продовжує перевірки, уже наприкінці цього тижня оприлюднять результати по Київській області та столиці, від жителів якої отримали найбільше скарг.