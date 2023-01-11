Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 11 січня 2023

Січень, 11 в 9:25

11 січня в Івано-Франківській області денний ліміт споживання електроенергії від НЕК Укренерго становить 300,46 МВт.

За попередньою інформацією, діятиме він до опівночі.

Нижче – орієнтовний графік відключень на 11 січня, який оприлюднили в Прикарпаттяобленерго.

Зараз дивляться

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

Із 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені.

Із 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 та з 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 1.3, 1.4

Із 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 черги будуть вимкнені.

Із 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 19:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

Із 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 черги будуть вимкнені.

Із 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

Із 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 черги будуть вимкнені.

Із 10:00 до 11:00 та з 16:00 до 17:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

Із 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 черги будуть вимкнені.

Із 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 та з 21:00 до 22:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 3.3, 3.4

Із 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 черги будуть вимкнені.

Із 08:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 можливі вимкнення.

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована четверта черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. Із 07:00 до 08:00 можливі вимкнення.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 15:00 до 19:00. Із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго