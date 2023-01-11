Січень, 11 в 16:52

Теплі повітряні маси з Атлантики у четвер, 12 січня, зайдуть на територію України, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

За її словами, завтра в Україні хмарно з проясненнями, майже без опадів. Лише у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг, а на півдні Одеської області – дощ.

– Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим… Атлантика лагідно наступає – витіснятиме морози за поребрик. Найближчу та наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя. Проте завтра вдень очікується від 3 морозу до 3 тепла, на Заході +3…+8 градусів, – уточнила вона.

Щодо погоди у Києві, то найближча ніч, як каже Діденко, буде ще холодна – до -6…-8 градусів, проте вдень 12 січня потепліє (близько -1).

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А далі синоптик прогнозує ще більше потепління:

– Якраз на Маланки-Василя, 13-14 січня, в Україну прийде атлантичне повітря із теплою погодою та “плюсовою” температурою повітря скрізь!

За прогнозами Укргідрометцентру, аномальних морозів у січні 2023 року не очікується – середня місячна температура у діапазоні від 0 до -5 градусів морозу, тобто близько до норми.