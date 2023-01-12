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Факти / Україна / Суспільство

Де дивитися графік відключень світла у Вінниці

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Світло
Фото: Unsplash

У Вінниці та області діють погодинні графіки відключення електроенергії, які враховують поточну ситуацію в енергосистемі України.

Де дивитися графік відключень у Вінниці – читайте у матеріалі.

Графік відключень світла у Вінниці

Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:

Зараз дивляться

З 11 січня у Вінниці та області змінили черги діючого графіка погодинних вимкнень електроенергії:

  • 1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
  • 3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

Вінницяобленерго

У обленерго попередили про можливість відхилень у часі на 20-30 хвилин виконання графіку для проведення перемикань між чергами.

У випадку невідповідності годин відключень згідно графіка споживачів просять оформити заявку про відсутність електроспоживання в Viber боті, або телефонувати до Кол-центру 0800217217.

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