Січень, 12 в 9:25

На 12 січня диспетчером НЕК Укренерго доведено нічний ліміт з 00:00 до 07:00, який становить 228,81 МВт, та денний ліміт 295,49 МВт на денний період доби з 07:00 до 24:00.

Нижче – орієнтовний графік відключень на 12 січня, який оприлюднили в Прикарпаттяобленерго.

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

Зараз дивляться

З 00:00 до 01:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 03:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 03:00, з 08:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

З 05:00 до 07:00, 11:00 до 15:00, та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 03:00 до 05:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 2.3, 2.4

З 03:00 до 05:00, 11:00 до 15:00, та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 07:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 3.3, 3.4

З 03:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго