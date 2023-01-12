На Херсонщині викрили ще п’ятьох колаборантів, які брали участь в “рейдах”

Січень, 12 в 18:30

У Херсонській області викрили п’ятьох ворожих поплічників, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступили до створеного ворогом “Головного управління МВС”.

За даними Служби безпеки України, колаборантів призначили на різні псевдопосади, зокрема, керівником фінансового відділу, інспектором штабу, інспектором Суворовського районного управління, оперуповноваженим відділення кримінальної поліції у справах неповнолітніх, черговим ізолятора тимчасового тримання.

На “посадах” прокремлівські помічники виконували завдання Москви, щоб придушити рух опору на Херсонщині.

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Під час окупації Херсона вони брали участь у “рейдах” по будинках жителів, яких намагались залучити до співпраці з ворогом, а у разі незгоди – погрожували насильством і знищенням майна.

Під час звільнення українського міста колаборанти разом із російськими окупантами втекли на лівий берег річки Дніпро на Херсонщині.

Слідчі повідомили п’ятьом фігурантам про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Наразі обвинувальний акт вже скерували до суду. Поплічникам країни-агресора загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.