Січень, 12 в 20:01

Попри повномасштабну війну, українські школярі продовжують готуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ), що був уведений у 2022 році.

НМТ покликаний замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, якщо безпекова ситуація не дозволить провести ЗНО у звичайному форматі, МОН обіцяє підготувати удосконалену версію національного мультипредметного тесту. Тобто НМТ 2023 матиме обов’язковий та додатковий блоки.

Зараз дивляться

Тому у 2023 році ЗНО проводити не будуть, звичне тестування замінять на вдосконалену версію НМТ, як це було у 2022 році.

Коли почнеться реєстрація на НМТ-2023 та як зареєструватися, читайте в нашому матеріалі.

Реєстрація на НМТ 2023

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на тестування стартує у квітні 2023 року, а сам тест вступники складатимуть у червні-липні 2023 року. Буде основна та додаткова сесії.

Точних дат початку реєстрації наразі немає.

Тестові завдання підготують відповідно до програм незалежного оцінювання з відповідних предметів.

До речі, для вступу до вишів у 2023 році можна буде використати результати НМТ 2022 та 2023 років та ЗНО 2020-2021 років.

Усі деталі проведення вступної кампанії оприлюднять у відповідному порядку прийому, який опублікує МОН після ухвалення відповідного закону Верховною Радою України.

Як зареєструватися на НМТ 2023

Наразі точно не відомо, як саме буде проходити реєстрація на національний мультипредметний тест 2023 року. Найімовірніше, реєстрація пройде, як і у 2022 році, через сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

У визначені терміни там зʼявиться сервіс Зареєструватися. Далі абітурієнти будуть формувати реєстраційні картки.

Вступник має перейти за посиланням, вказати персональні дані, прикріпити необхідні документи та фото.

Після реєстрації повинна надійти інформація від УЦОЯО про те, як дізнатися номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією.

Після надходження повідомлення абітурієнт зможе зайти у свій персональний кабінет вступника.

Це лише орієнтовні кроки реєстрації на НМТ 2023. Більш детальна інформація зʼявиться згодом.

Яким буде НМТ 2023

Тест складатиметься з двох блоків: обов’язкового та додаткового.

Обов’язковий блок міститиме чотири предмети, які є обов’язковими на ЗНО, а не три, як було у 2022 році:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (на вибір англійська, французька, німецька або іспанська).

На тестування з української мови вступникам виділять 90 хв, після короткої перерви абітурієнти матимуть ще 90 хв на інші три предмети.

Додатковий блок (тести з біології, фізики чи хімії на вибір) можна буде написати в інший день. На тестування цих предметів буде виділено 75 хв.