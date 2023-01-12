Українцям варто чекати “європейську” зиму: синоптик про зміни погоди

Січень, 12 в 16:02

В Україні почне господарювати так звана європейська зима у п’ятницю та суботу (13-14 січня). Майже не буде опадів, проте вологість підвищена, тому дедалі частіше з’являтимуться тумани.

Відповідний прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко. За її словами, через них часом буде важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше, а також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху.

– Йде в Україні подальше потепління. Ще найближчих пару ночей підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі плюси, – спрогнозувала Діденко.

Вона стверджує, що очікується вдень від -1°C до +3°C, на північному сході – до -3°C, а в західних областях – від +3°C до +8°C.

Зараз дивляться

– Ожеледиця залишається, акуратно обходьте слизькі ділянки, сучасне взуття спортивного чи військового типу зараз чудово адаптоване під метеоумови. Елегантніші чоботи чи черевики хай вже в коробках поки полежать, – наголошує синоптик.

За прогнозом синоптика, у Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, лише 14 січня може бути маленький сніг. Вона стверджує, що будуть слизькі дороги та тротуари, а через потепління побільшає проталин і калюж.

Діденко стверджує, що варто очікувати підйом стовпчиків термометрів угору, а пік потепління відбудеться на Водохреще. Орієнтовно наступне похолодання потрібно чекати з 23-24 січня.