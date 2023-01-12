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Факти / Україна / Суспільство

З 1 січня пільги на ЖКП нараховують виключно у готівковій формі: як отримати виплати

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Комунальні послуги
Фото: Depositphotos

З 1 січня 2023 року українці зможуть отримувати пільги на житлово-комунальні послуги виключно у грошовій готівковій формі. Кошти перераховуватимуть органи Пенсійного фонду України.

Відповідні роз’яснення оприлюднила пресслужба ПФУ.

Нові правила нарахування пільг визначені постановою Кабінету міністрів № 373. Згідно з цим документом, пільги на оплату комуналки виділялися у грошовій безготівковій та готівковій формі по грудень 2022 року включно. А з 1 січня 2023 року залишилася лише грошова готівкова форма нарахування пільг.

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У зв’язку з цим у ПФУ пояснили, як виплачуватимуться кошти:

1. Громадянам, які до грудня 2022 року вже отримували пільги на ЖКП у готівковій формі, або які звернулися за наданням таких виплат, починаючи з грудня, Пенсійний фонд перерахує кошти на їх банківські рахунки. Виплати можна буде отримувати й через відділення Укрпошти. Все залежить від способу отримання пільг, який обрав одержувач.

2. Зміни очікують на громадян, які до грудня 2022 року отримували пільги на ЖКП у грошовій безготівковій формі:

  • Пенсіонерам нараховуватимуть кошти на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення Укрпошти, в яких вони отримують пенсію.
  • Громадянам, які не є пенсіонерами, пільгові кошти перерахують на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в Ощадбанку. Про відкриття банківського рахунку пільговика мають поінформувати органи ПФУ. Щоб одержати пільги з рахунку, людина повинна особисто звернутися до Ощадбанку та укласти договір банківського рахунку.

Якщо ж пільговик хоче отримувати кошти на рахунок в іншому банку або через Укрпошту, він повинен звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду. Це можна зробити кількома способами:

  • особисто звернутися до будь-якого сервісного центру головного управління ПФУ (перелік діючих сервісних центрів можна знайти за посиланням);
  • поштою;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Як відомо, в березні 2023 року в Україні відбудеться чергова індексація пенсій. На який саме відсоток зростуть пенсійні виплати, стане відомо під кінець січня, коли уряд знатиме рівень інфляції.

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Джерело: Пенсійний фонд
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