Січень, 13 в 9:47

Станом на 13 січня отримано повідомлення від диспетчера НЕК Укренерго про застосування ліміту з 02:00 до 07:00. Застосування нічного ліміту змінило години вимкнень і на день 13 січня.

Нічний ліміт становить – 228,9 МВт. Денний дещо вищий за ліміт попередньої доби і становить 297,89 МВт. Схема вимкнень залишається 4х4.

Нижче – орієнтовний графік відключень на 12 січня, який оприлюднили в Прикарпаттяобленерго.

Зараз дивляться

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2,

З 06:00 до 08:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 04:00 до 06:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.3

З 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 06:00 до 08:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.4

З 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

З 06:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

2 черга

Підчерга 2.1

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 03:00 до 04:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.2, 2.3

З 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 08:00 до 09:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.4

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 04:00 до 07:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 3.3

08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черга буде вимкнена

З 02:00 до 04:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.4

З 03:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, та з 16:00 до 20:00 – черга буде вимкнена

З 02:00 до 03:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго