Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 13 січня 2023
Станом на 13 січня отримано повідомлення від диспетчера НЕК Укренерго про застосування ліміту з 02:00 до 07:00. Застосування нічного ліміту змінило години вимкнень і на день 13 січня.
Нічний ліміт становить – 228,9 МВт. Денний дещо вищий за ліміт попередньої доби і становить 297,89 МВт. Схема вимкнень залишається 4х4.
Нижче – орієнтовний графік відключень на 12 січня, який оприлюднили в Прикарпаттяобленерго.
1 черга:
Підчерги 1.1, 1.2,
- З 06:00 до 08:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- з 04:00 до 06:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 1.3
- З 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 23:00 – черга буде вимкнена
- З 06:00 до 08:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 1.4
- З 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена
- З 06:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням
2 черга
Підчерга 2.1
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 03:00 до 04:00 – можливе вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 2.2, 2.3
- З 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- З 08:00 до 09:00 – можливе вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 2.4
- З 02:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 04:00 до 07:00, 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 07:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 3.3
- 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – черга буде вимкнена
- З 02:00 до 04:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням
Підчерга 3.4
- З 03:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, та з 16:00 до 20:00 – черга буде вимкнена
- З 02:00 до 03:00 – можливе вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням
Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00
Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго