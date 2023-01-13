Київ із графіками: як вимикатимуть світло 13 січня
13 січня в Києві продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення світла. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів.
Напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що з потеплінням можна розраховувати і на покращення ситуації зі світлом, проте воно точно не буде різким.
Щоб ознайомитися з графіками відключень, почніть вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.