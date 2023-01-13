Згідно з лімітами Укренерго: у Львові та області діють графіки погодинних відключень
У четвер, 13 січня, у Львові та області діятиме графік погодинних відключень, з огляду на доведені ліміти споживання від НЕК Укренерго.
Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області
Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.
Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:
- зелений колір – електроенергія подається;
- помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
- білий колір – можливе відключення в разі необхідності.
– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.
Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.
Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.
Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.
Джерело: Львівобленерго