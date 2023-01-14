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Факти / Україна / Суспільство

Потужні та руйнівні: які балістичні ракети має РФ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Ракета

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по українській території сотні ракет.

Що таке балістична ракета та які РФ має на своєму озброєнні – читайте у нашому матеріалі.

Балістична ракета

Це різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.

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Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок: стаціонарних — шахтних або відкритих, мобільних — на базі колісного або гусеничного шасі, літаків, кораблів і підводних човнів.

За галуззю застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні.

Часто можна зустріти поділ ракет за дальністю польоту, хоча жодної подібної загальноприйнятої стандартної класифікації ракет немає. Різні держави і неурядові експерти застосовують різні класифікації дальностей ракет.

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками.

Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ППО.

Балістична ракета Іскандер

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Сармат

РС-28 Сармат російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п’ятого покоління.

Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн.

Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км, стартова маса — 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, — 10 тонн.

На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.

Тополь-М

Російський ракетний комплекс стратегічного призначення з МБР 15Ж65. Стаціонарний ракетний комплекс включає 10 міжконтинентальних балістичних ракет 15Ж65, змонтованих в транспортно-пускових контейнерах (ТПК) і встановлених у пускових установках.

PC-24 Ярс

Російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Розроблена Московським інститутом теплотехніки. Є модифікацією ракети комплексу Тополь-М.

Тактико-технічні характеристики не розкриваються. В перспективі повинна замінити МБР PC-18 і РС-20 і скласти разом з Тополь-М основу ударного угрупування Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Булава-30

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) морського базування Р30 3М30 – нова російська триступенева твердопаливна ракета, що розміщується на підводних човнах.

Характеристики:

  • Радіус дії — 8 тис. км
  • Стартова маса — 36,8 тонни
  • Ракета може нести від 6 до 10 гіперзвукових маневрових ядерних блоків індивідуального наведення загальною масою 1,15 тонни, здатних міняти траєкторію польоту по висоті і курсу
  • Кількість ступенів — три
  • Тип головної частини — ядерна роздільна
  • Довжина в пусковому контейнері — 12,1 м
  • Максимальний діаметр — 2 м

29 червня 2018 року комплекс Д-30 з міжконтинентальною балістичною ракетою Р-30 Булава був прийнятий на озброєння ВМС РФ.

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