Січень, 14 в 14:14

У суботу вдень, 14 січня, в Києві, Київській та Одеській областях екстрено відключають світло через загрозу чергової ракетної атаки РФ.

Про це поінформували в енергетичній компанії ДТЕК.

– Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла, – наголошується в повідомленні.

У компанії пояснили, що це вимушений превентивний крок. Екстрені відключення світла дозволять уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури в разі атаки російськими ракетами.

Зараз дивляться

У ДТЕК також закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити в сили ППО.

Як відомо, з самого ранку 14 січня на території України вже кілька разів лунала масштабна повітряна тривога. Повідомлялося, що в російському Енгельсі окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-95. Українців попереджають про можливий масований ракетний удар.

Зранку війська РФ ракетами атакували критичну інфраструктуру в Києві. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ атакувала Київ ракетами, які летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

За даними компанії Укренерго, сьогодні ворог знову обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це в 11 областях України застосовувалися аварійні відключення.

Джерело: ДТЕК