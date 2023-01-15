Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 15 січня 2023

Січень, 15 в 11:38

15 січня прикарпатським енергетикам вдається дотримуватись лімітів, доведених диспетчером НЕК Укренерго, не порушуючи графіки.

– Відхилення наразі є лише в позитивний бік. Поки споживання в Івано-Франківській області не зросло, тому вдається подавати електроенергію на триваліший термін, – наголошують у Прикарпаттяобленерго.

Якщо навантаження не зростатиме протягом дня, можливо, енергетикам вдасться й далі подавати електроенергію надовше.

– Якщо в вашій оселі світло буде довше зазначених у графіках годин, це результат балансування та свідомого споживання населення. Тому просимо про економне використання електроенергії. Вмикайте лише необхідні електроприлади та почергово, а також вимикайте зайве освітлення, – зазначають в обленерго.

Нижче орієнтовний графік відключень на 15 січня.

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Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго