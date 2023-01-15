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Факти / Україна / Суспільство

Графіки відключення світла на Закарпатті 15 січня

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Фото: Unsplash

15 січня в Закарпатській області діють графіки відключення електроенергії відповідно до лімітів НЕК Укренерго.

Це вимушений крок через масовані російські обстріли української енергетичної інфраструктури.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

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Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 15 січня 2023 року можна переглянути нижче або за посиланням.

Графік відключення в Закарпатській області 15 січня 2023

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Джерело: Закарпаттяобленерго

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