Відключення світла в Рівному: графік на 15 січня 2023 року

Січень, 15 в 11:25

Рівненська область ще 14 січня отримала команду про зниження потужності через вже 12-ту масовану ракетну атаку РФ на об’єкти інфраструктури.

Станом на 15 січня регіон працює за графіками погодинних відключень, оскільки енергетикам поки вдається збалансовувати систему та уникати аварійних відключень.

Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 15 січня 2023 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Графік відключення світла в Рівному

Графіки погодинних відключень у Рівненській області можна подивитися за посиланням.

Для жителів Рівного розробили окремі графіки знеструмлення.

Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:

У Рівнеобленерго також наголосили:

оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;

які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему; графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;

– у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області; у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком . Також може змінюватися і тривалість відключень;

. Також може змінюватися і тривалість відключень; графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.

Джерело: Рівнеобленерго