Січень, 16 в 15:27

Лише близько третини українців вважають доходи своєї родини достатніми для нормального життя в умовах спровокованої РФ повномасштабної війни.

Такими є результати опитування, яке на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи з’ясували, що українці зараз вважають достатньою для нормального життя суму в 14,2 тис. грн на людину на місяць. Рік тому респонденти називали суму в майже 16,4 тис. грн на місяць.

Зараз дивляться

За підсумками 10 місяців повномасштабної війни 65,5% опитаних вважають нинішні доходи своїх родин недостатніми для нормального життя. Зокрема, 40,6% назвали їх відчутно нижчими від потрібного рівня, а 24,9% – значно нижчими.

– Лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально, – зазначили соціологи.

Попри зниження доходів у порівнянні з даними 2021 року (у середньому з $630 до $340 на одну людину в родині), українці суттєво покращили оцінки економічної ситуації в Україні.

Так, до війни абсолютна більшість респондентів (58%) низько оцінювала економічну ситуацію. А зараз абсолютна більшість опитаних оцінює її на середньому рівні (53,9%).

– Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни, – наголосили соціологи.

Соціологічний моніторинг проводився із 19 по 25 грудня 2022 року серед дорослого населення України, за винятком окупованого Криму та тимчасово захоплених РФ територій Донбасу. Загалом соціологи опитали 2 007 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, винятково за мобільними телефонними номерами. Статистична похибка вибірки становить 2,2%.

Фото: Інститут соціології НАН України