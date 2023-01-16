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Факти / Україна / Суспільство

Близько третини українців вважають свої доходи достатніми для нормального життя – опитування

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Гаманець з грошима
Фото: Depositphotos

Лише близько третини українців вважають доходи своєї родини достатніми для нормального життя в умовах спровокованої РФ повномасштабної війни.

Такими є результати опитування, яке на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи з’ясували, що українці зараз вважають достатньою для нормального життя суму в 14,2 тис. грн на людину на місяць. Рік тому респонденти називали суму в майже 16,4 тис. грн на місяць.

Зараз дивляться

Фото: Інститут соціології НАН України

За підсумками 10 місяців повномасштабної війни 65,5% опитаних вважають нинішні доходи своїх родин недостатніми для нормального життя. Зокрема, 40,6% назвали їх відчутно нижчими від потрібного рівня, а 24,9% – значно нижчими.

Лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально, – зазначили соціологи.

Соцопитування

Фото: Інститут соціології НАН України

Попри зниження доходів у порівнянні з даними 2021 року (у середньому з $630 до $340 на одну людину в родині), українці суттєво покращили оцінки економічної ситуації в Україні.

Так, до війни абсолютна більшість респондентів (58%) низько оцінювала економічну ситуацію. А зараз абсолютна більшість опитаних оцінює її на середньому рівні (53,9%).

– Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни, – наголосили соціологи.

Фото: Інститут соціології НАН України

Соціологічний моніторинг проводився із 19 по 25 грудня 2022 року серед дорослого населення України, за винятком окупованого Криму та тимчасово захоплених РФ територій Донбасу. Загалом соціологи опитали 2 007 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, винятково за мобільними телефонними номерами. Статистична похибка вибірки становить 2,2%.

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Фото: Інститут соціології НАН України

Джерело: КМІС
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