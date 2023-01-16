Січень, 16 в 10:37

На 16 січня диспетчером НЕК Укренерго доведений нічний ліміт для області 198,92 МВт. Денний ліміт становить 275,33 МВт.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків, наголошують у Прикарпаттяобленерго.

Нижче орієнтовний графік відключень на 16 січня.

Зараз дивляться

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 03:00 до 05:00 та з 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 01:00, 03:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 09:00 до 11:00 та з 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 00:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 11:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00 та 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 05:00 та 07:00 та з 17:00 до 19:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.3, 2.4

З 01:00 до 03:00, 05:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, з 17:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

з 00:00 до 01:00, з 11:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 01:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 07:00 до 09:00 та з 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 3.3, 3.4

З 03:00 до 05:00, 07:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 01:00 до 03:00 та 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 та 11:00 та 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго