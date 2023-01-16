У Києві продовжуються екстрені відключення світла: яка ситуація зі світлом у столиці 16 січня
16 січня в Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Екстрені відключення світла діють, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі ураження енергообладнання.
Коли почнуть діяти графіки стабілізаційних відключень, ознайомитись із ними буде можна, почавши вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі