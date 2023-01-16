Січень, 16 в 13:23

Станом на 16 січня у Києві та ще чотирьох областях ввели екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють.

Про це повідомляють регіональні ДТЕК.

Так, у ДТЕК повідомили, що у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях відбуваються екстрені відключення світла.

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Повідомляється, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

У суботу вдень, 14 січня, в Києві, Київській та Одеській областях почали екстрено відключати світло через загрозу чергової ракетної атаки РФ.

Джерело: ДТЕК Київські мережі, ДТЕК Київські регіональні мережі, ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі