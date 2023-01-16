В Асоціації рієлторів розповіли, коли подешевшає житло в Україні

Січень, 16 в 15:51

Реформа містобудування, яка лежить в основі законопроєкту №5655, шляхом виведення процесу містобудування у прозору площину, дозволить ліквідувати злочинні схеми та сприяти зниженню цін на житло в Україні.

Про це заявили в Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

– По інформації від забудовників та девелоперів, нині на українському будівельному ринку існує багато корупційних схем, які напряму впливають на ціну квадратних метрів. Так, наприклад, одна з них створена ще за часів Віктора Януковича під назвою 5 доларів вхід, 5 доларів вихід. Представники будівельної галузі говорять, що частка витрат на хабарі становить від 10 до 20% кошторисної вартості проєкту будівництва, а це чималі гроші. Отже, ця та інші корупційні схеми змушували забудовників частково закладати в ціну житла витрати на побори, — стверджують в Асоціації.

Рієлтори заявляють, що можливість отримувати необхідні документи за допомогою автоматичної системи, яка усуває людський фактор та діє лише в рамках закону, відкриває для будівельного ринку можливість не витрачати кошти на хабарі та знизити ціни на нерухомість.

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– Реформа містобудування відкриє можливості для чесного ринку та створить більш сприятливі умови для покупців новобудов. Можливість працювати прозоро також сприятиме швидшій та якіснішій післявоєнній відбудові України, — резюмують фахівці.

Нагадаємо, парламент прийняв законопроєкт №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформу підтримують Українська рада бізнесу, до складу якої входить 104 бізнес-асоціації різних галузей економіки країни, Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України та багато інших представників бізнесу та експертних середовищ.