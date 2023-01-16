Січень, 16 в 19:57

Багато людей похилого віку потребують особливого піклування. Причиною цього можуть бути різноманітні хвороби, які роблять людину недієздатною.

Офіційно оформлена опіка (або піклування) над літньою людиною дозволяє захистити її інтереси та забезпечити гідні умови життя.

Більшість дітей бажають оформити опіку над своїми батьками, аби самостійно доглядати за рідними. Тому Факти ICTV дізнавалися, як оформити опіку над батьками, хто може це зробити та які документи знадобляться.

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Опіка над батьками у 2023 році: хто може оформити

Адвокат ЮФ GRACERS Лариса Величко зазначає, що в ч. 1 ст. 58 Цивільного кодексу України закріплено, що опіка в Україні може встановлюватися над:

малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування);

(віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування); фізичними особами, які визнані недієздатними.

За словами Величко, оформити опіку та звернутися до суду мають право:

родичі, які проживають на одній території з літньою людиною;

батьки, діти, брати та сестри людини, яка потребує опіки (незалежно від місця їх реєстрації);

територіальні органи опіки та піклування;

психіатричні медичні установи.

– Також опіка над недієздатною літньою людиною може бути оформлена з ініціативи інших осіб. Для цього необхідно направити запит до місцевого органу опіки та піклування, який збере докази та передасть заяву в суд, – каже Величко.

За словами адвоката, на роль опікунів можуть претендувати повнолітні громадяни з повною дієздатністю.

– Опіка встановлюється за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки, або за місцем проживання опікуна (ч. 1 ст. 62 Цивільного кодексу України), – додає експерт.

За словами Величко, оформити опіку над батьками не можуть особи:

з серйозними захворюваннями (туберкульоз 1-2 стадії, психічні та поведінкові розлади, злоякісні новоутворення 3-4 стадії, інфекції);

з травмами, які призвели до інвалідності І групи;

позбавлені батьківських прав в результаті добровільної відмови або судового рішення;

з алкогольною чи наркотичною залежністю;

з непогашеною судимістю за будь-якою статтею Кримінального кодексу України;

з судимістю за статтями, спрямованими проти життя, свободи та здоров’я громадян.

– Охочим встановити опіку над літньою людиною необхідно пройти медичний огляд і спеціальні підготовчі курси, – додає Величко.

Як оформити опіку над батьками

Перед тим як оформлювати опіку, необхідно довести, що батьки потребують вашого повного піклування. Тобто їх мають визнати недієздатними.

– Визнання особи недієздатною потребує перевірки юридичних та медичних критеріїв. До них належить наявність психічних розладів, нездатність контролювати свої дії та неможливість об’єктивно оцінювати свої вчинки. Відповідно до Цивільного кодексу України, обмежити дієздатність людини можна лише в судовому порядку, – зазначає адвокат.

Тобто ви маєте звернутися до суду із заявою про визнання батьків недієздатними. Лише після цього можна звертатися в інші органи.

– Органами, які ухвалюють рішення щодо опіки та піклування, є районні, районні в місті Києві та державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, селищних рад, – каже Величко.

Які документи потрібні для оформлення опіки над батьками

Після того як суд визнав особу недієздатною, її потенційний опікун має звернутися до органів опіки з пакетом документів:

заява;

копія та оригінал паспорта;

медична довідка;

автобіографія;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

довідка про доходи;

довідка про відсутність судимості;

документи про наявність житлоплощі;

згода сім’ї на спільне проживання.

Протягом семи днів після подання заяви органи опіки перевіряють житлові умови та визначають, чи немає перешкод для призначення опіки.

– У разі позитивного рішення до опікуна переходять обов’язки з забезпечення підопічного необхідними речами і продуктами, підтримки його здоров’я і розпорядження його коштами. Ці обов’язки виконуються безоплатно (за винятком деяких випадків), але держава надає опікунам низку пільг. Опікуни недієздатних людей похилого віку отримують компенсацію самостійно. Для цього вони повинні офіційно не працювати, – коментує адвокат.

За словами Величко, особливих умов щодо опіки над батьками чинним законодавством не передбачено.