Січень, 17 в 9:13

На 17 січня диспетчером НЕК Укренерго доведений нічний ліміт для області 201,1 МВт. Денний ліміт становить 268 МВт.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків, наголошують у Прикарпаттяобленерго.

Нижче – орієнтовний графік відключень на 17 січня.

Зараз дивляться

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

з 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

з 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

2 черга:

Підчерги 2.1, 2.2

з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 2.3, 2.4

з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 01:00 до 02:00, з 07:00 до 08:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

3 черга:

Підчерги 3.1, 3.2

з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00 та з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 3.3, 3.4

з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 та 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 та 13:00 та 17:00 до 21:00, підчерга 4.2 – з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго