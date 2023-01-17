Січень, 17 в 20:31

Ще у квітні 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо обов’язкового повернення в Україну чоловіків після введення воєнного стану.

Законопроєкт №7265 Про внесення змін до Кримінального кодексу та Закону України Про правовий режим воєнного стану передбачає введення кримінальної відповідальності для тих, хто не повернувся в Україну після оголошення воєнного стану.

Проте після ознайомлення у вересні 2022 року законопроєкт було знято з розгляду. Тому Факти ICTV дізнавалися, чи прийняли законопроєкт про обовʼязкове повернення чоловіків в Україну після оголошення воєнного стану.

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У пояснювальній записці до проєкту закону пропонувалося ввести нову статтю в Закон України Про правовий режим воєнного стану щодо обов’язку осіб, які відповідно до закону підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також членів Кабінету міністрів України, керівників органів державної влади та їхніх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів тощо.

У той час законопроєкт №7265 наробив багато галасу та критики. Вважалося, що його прийняття суперечить Конституції України.

За словами адвоката та юриста Ario Law Firm Антона Діденка, цей законопроєкт не був ухвалений та вже ніколи не буде ухвалений.

– 6 вересня 2022 року законопроєкт №7265 був знятий з розгляду у Верховній Раді України. Ця законодавча ініціатива отримала багато критики та нарікань з боку правничої спільноти, адже містила суперечності з Конституцією України, – зазначає Діденко.

Таким чином, чоловікам, які виїхали до 24 лютого 2022 року та не повернулись в Україну після початку повномасштабної війни, не загрожує жодна відповідальність, особливо кримінальна.