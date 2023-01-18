Максимально безшумний та зручний: експерт пояснив, як використовувати портативний інверторний генератор
Інверторний портативний генератор використовують не тільки як резервне, але й як постійне джерело живлення. Він доволі компактний та видає стабільну напругу без перепадів.
Як встановити та використовувати портативний інверторний генератор – читайте в матеріалі.
Електрик Дмитро Поліщук зазначає, що інверторний генератор видає чисту напругу та витрачає менше бензину, ніж інші генератори.
Вони доволі практичні, майже безшумні, безпечні та компактні. В більшості випадків вони кращі за бензинові аналоги.
Однак коштують у кілька разів дорожче, ніж інші генератори. Це пояснюється тим, що інверторний генератор має чистий змінний струм, який потрібен для високочутливої побутової техніки.
Тобто від портативних інверторних генераторів можна живити:
- котел;
- холодильник;
- пральну машину;
- бойлер;
- насос.
Такий генератор підійде для забезпечення енергією не тільки дому, а й офісів та дрібних бізнесів.
Портативний інверторний генератор: недоліки
Про переваги портативних інверторних генераторів ви вже знаєте. Однак такі моделі мають і недоліки. Наприклад:
- висока ціна;
- маленький вибір моделей;
- максимальна потужність – до 8 кВт (однак цього вистачає для побутової техніки);
- не можна ставити у кімнаті, адже генератор виділяє вихлопні гази.
Як використовувати та встановити портативний інверторний генератор
Інверторний генератор можна поставити на балкон. До нього приєднати охолоджувальну батарею.
З батареї потрібно зробити вивід газів на вулицю (за допомогою сантехнічних труб).
Якщо у вас балкон закритого типу, то необхідно просвердлити для труби отвір.
Труба має бути розташована трішки вниз, щоби з неї стікав конденсат.
Таким чином, ви зможете користуватися генератором тоді, коли вам буде потрібно, і не будете турбувати сусідів зайвим шумом.