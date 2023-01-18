Стратегічне планування під час війни: кейси України та Ізраїлю

Січень, 18 в 12:15

Сьогодні саме час підбивати підсумки минулого, планувати нові здобутки на 2023 рік та попри війну стратегічно будувати плани на майбутнє.

Здавалося б, які можуть бути наміри в такий час, коли твій власний горизонт планування не перевищує і тижня? Але для бізнесу цілі та плани — можливість не просто існувати, а й розвиватися та донатити на перемогу.

Попри війну, обстріли, перебої зі світлом та інтернетом, брак опалення та води, планування вкрай важливе. Недарма про цей важливий елемент управління створено незліченну кількість курсів та написано стільки ж книг.

Зараз дивляться

Однак реальний досвід завжди ближчий та зрозуміліший.

Серед українських підприємців, що активно діють в умовах війни та мають наснагу навчати, помітна постать Андрія Чумаченка. Він є співзасновником та керуючим партнером однієї з найбільших у Європі агенцій інтернет-маркетингу Netpeak.

В одному з останніх дописів на своєму Telegram-каналі Sad But True підприємець розповідає про власний досвід проведення стратегічних сесій на прийдешній рік у колі підлеглих та колег.

Взимку 2022 року пан Андрій регулярно проводив довгі зідзвони в Zoom та незаплановані перерви на пошуки коворкінгів із генераторами та старлінками. Формат таких сесій передбачає повне занурення в задачі та проблеми команд, а також мозкові штурми щодо їхнього вирішення та формування нових векторів розвитку.

У час війни українське суспільство часто надихається Ізраїлем, який має подібний досвід планування та створення великих проєктів під звуки ракет.

Серед успішних кейсів примітна компанія Watergen, що була заснована з метою отримання води для військових у надзвичайних умовах.

Так необхідну для нашого організму рідину навчилися видобувати з повітря, а проєкт виріс для забезпечення потреб і цивільного населення по всьому світу.

Інший досвід розповідає, як попри несприятливі умови для садівництва та фермерської діяльності, місцеві жителі пустельного Ізраїлю змогли системно досягнути рекордної родючості у вирощуванні квітів та томатів.

За сезон з одного гектара фермери отримують понад 300 т помідорів і приблизно 3 млн троянд. Це стало можливо завдяки дивам технологічних розробок, приміром, теплиць, які мають вбудовану систему управління кліматом та покриття для регуляції випромінювання, що потрапляє на рослини.

Ці кейси України та Ізраїлю демонструють, що навіть під час війни варто використовувати всі можливості та нарощувати інтелектуальну вартість.

У цьому контексті є показовим особистий досвід Чумаченка, якого Мінцифра назвала героєм українського бізнесу 2021 року.

Бажання планувати, координувати та зростати за найважчих умов прийшло до підприємця не одразу. Помітним викликом стала агресія Росії у 2014 році, коли Андрій був змушений переорієнтовувати Netpeak на західні ринки та готуватися до глобальної конкуренції.

Це призвело до необхідності безперервного планування та навчання своєї команди. Так, зізнається Андрій у своїх соцмережах, маючи досвід співзасновника та топменеджера міжнародної агенції, що попри російське вторгнення лише зростала, він також став частим гостем великих бізнес-конференцій, як от Бізнес-концентрат, Ukrainian Digital Conference, LaLaConf та інших.

Важкі умови посприяли масштабуванню бізнесу підприємця на нових ринках, які раніше вважалися важкодоступними чи менш пріоритетними.

У час війни планування, розвиток та допомога ЗСУ — це фундамент для перемоги. Українські підприємці тримають економічний фронт та всіляко сприяють Силам оборони України.

Сподіваємося, що 2023 рік стане проривом України на усіх фронтах. А усіх читачів закликаємо задуматися на хвильку та уявити, як ви можете вдосконалити свою кар’єру, бізнес чи справу, якою займаєтеся, щоб протягом 2023 року волонтерити на перемогу України у війні проти Росії.

Адже зараз нам важливо усвідомити, що навіть поганий план — це краще, ніж його відсутність.