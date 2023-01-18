Січень, 18 в 14:35

Під час аварії вертольота у Броварах у середу, 18 січня, загинув державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також на борту перебували міністр МВС Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Що відомо про Юрія Лубковича

Держсекретареві МВС було 33 роки, він народився 31 травня 1989 року в Тернополі. Закінчив Erasmus University Rotterdam у 2010 році, спеціальність – Бізнес.

Тоді ж він отримав ступінь бакалавра з менеджменту у ТНЕУ. Наступного року Лубкович отримав там ступінь магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

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На посаду держсекретаря МВС його призначили 18 листопада 2021 року. До цього протягом 10 років він обіймав посади держслужби – зокрема, на керівних посадах в Апараті ВРУ, ОДА та Секретаріаті Кабміну.

Також Юрій Лубкович пройшов спецкурси державних управлінців у Секретаріаті уряду Канади та Наньянському технологічному університеті Сінгапуру.

Раніше повідомлялося, що на борту вертольота, який зазнав аварії в Броварах Київської області, було дев’ять осіб. Серед них було й керівництво МВС – Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Пізніше стало відомо, що вони загинули.