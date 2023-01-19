Графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській області 19 січня 2023
На 19 січня диспетчером НЕК Укренерго доведений нічний ліміт для області 199,4 МВт. Денний ліміт становить 265 МВт.
В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватися графіків, наголошують у Прикарпаттяобленерго.
Нижче – орієнтовний графік відключень на 19 січня.
1 черга:
Підчерги 1.1, 1.2
- з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені;
- з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.
Підчерги 1.3, 1.4
- 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені;
- з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- з 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.
Підчерга 2.3, 2.4
- з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;
- з 05:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2:
- з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- з 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.
Підчерга 3.3, 3.4:
- з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- з 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 та 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.
У години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 та 13:00 та 17:00 до 21:00, а підчерга 4.2 – з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго