На 19 січня диспетчером НЕК Укренерго доведений нічний ліміт для області 199,4 МВт. Денний ліміт становить 265 МВт.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватися графіків, наголошують у Прикарпаттяобленерго.

Нижче – орієнтовний графік відключень на 19 січня.

Підчерги 1.1, 1.2



з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені;

з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерги 1.3, 1.4



з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені;

04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерга 2.1, 2.2



з 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

з 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерга 2.3, 2.4



з 05:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

з 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;

Підчерги 3.1, 3.2:



з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;



з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

