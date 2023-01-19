Квітневе тепло замість водохресних морозів: зима у Києві б’є температурні рекорди

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Напередодні Водохреща, 18 січня, у Києві зафікували черговий температурний рекор. Замість традиційних морозів у столицю пришло квітневе тепло.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у середу у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище попереднього рекорду, зафіксованого цього дня у 1993 році.

– Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня. Максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°С, – кажуть метеорологи.

Водночас 18 січня у Києві щонайменше було +3,7°С, менше було лише у 1990 році, коли температура знизидася до +3,4°С.

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Попередні температурні рекорди зафіксовано у Києві 1, 2 та 3 січня 2023 року.

Джерело: ЦГО імені Бориса Срезневського