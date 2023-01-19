У Львові та області діє графік погодинного відключення світла

Січень, 19 в 9:08

У середу, 19 січня, Укренерго встановило ліміт споживання на рівні 530,5 мегават, що становить орієнтовно 50% від потреби Львова та області.

Протягом доби у Львові та області діє графік погодинних відключень, зокрема, ймовірна відсутність електроенергії у час Можливих відключень (білі клітинки графіку).

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

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Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Львівобленерго