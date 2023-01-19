Січень, 19 в 14:48

Вже завтра, 20 січня, в Україні почнеться поступове похолодання, хоча про морози ще не йдеться. Лише в західних областях буде близько 0 градусів та можливий мокрий сніг, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– А наступними днями похолодання охопить більшу частину України. Поки що на Івана температура повітря в межах +6 +11 градусів, на сході +3 +7 градусів, на заході – близько нуля, – уточнила вона.

У Києві, за словами Діденко, 20 січня без опадів, поривчастий вітер та до +10 градусів, а далі в столиці теж похолодає.

– Зима повернеться з відрядження у квітень, каже – там все добре, можна сміливо планувати весну – вона буде! – додала синоптик.

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В Укргідрометцентрі у найближчі три доби, 20-22 січня, прознозують у західних областях дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, на дорогах ожеледиця, в Карпатах – значні опади.

Температура вночі та вдень – від +4 до -4, у Карпатах -2 -8 градусів.