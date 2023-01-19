Зима повертається: синоптик прогнозує похолодання в Україні
Вже завтра, 20 січня, в Україні почнеться поступове похолодання, хоча про морози ще не йдеться. Лише в західних областях буде близько 0 градусів та можливий мокрий сніг, прогнозує синоптик Наталя Діденко.
– А наступними днями похолодання охопить більшу частину України. Поки що на Івана температура повітря в межах +6 +11 градусів, на сході +3 +7 градусів, на заході – близько нуля, – уточнила вона.
У Києві, за словами Діденко, 20 січня без опадів, поривчастий вітер та до +10 градусів, а далі в столиці теж похолодає.
– Зима повернеться з відрядження у квітень, каже – там все добре, можна сміливо планувати весну – вона буде! – додала синоптик.
В Укргідрометцентрі у найближчі три доби, 20-22 січня, прознозують у західних областях дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, на дорогах ожеледиця, в Карпатах – значні опади.
Температура вночі та вдень – від +4 до -4, у Карпатах -2 -8 градусів.
– На решті території переважно без опадів, лише завтра, 20 січня, в Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ. Температура у п’ятницю вночі 0-6° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині до 15°, на сході країни 2-7° тепла, у вихідні поступове зниження температури на 4-6°, – уточнюють синоптики.