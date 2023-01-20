До +10 на Водохреще: у Києві черговий температурний рекорд

Січень, 20 в 16:05

У Києві 19 січня, на Водохреще, як і напередодні великого православного свята, зафіксовано аномально високу температуру для зими, більш характерну для початку квітня.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, учора у столиці вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,0°С.

Тобто цей показник перевищив попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,2°С.

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У четвер, 18 січня, середньодобова температура повітря у Києві становила +7,3°С, що на 1,6°С вище попереднього рекорду, зафіксованого цього дня у 1993 році. Вчора максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С.

Водночас вже у найближчі дні синоптики прогнозують похолодання та сніг в Україні.