Дзвінки з Польщі в Україну: скільки коштує та як обрати оператора звʼязку
Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти нашої країни, мільйони українців вимушено поїхали за кордон.
У більшості людей, які приїжджають за кордон, виникає питання – як тепер дзвонити додому рідним?
Українці купують картки місцевих мобільних операторів, не здогадуючись про вигідні тарифні пропозиції.
Найбільше українських біженців нині у Польщі, тож Факти ICTV вирішили розібратися, як телефонувати з польського номера на український та скільки це коштуватиме.
Як телефонувати з Польщі в Україну
Насправді усе доволі просто. Зателефонувати з Польщі додому можна за допомогою спеціального коду України – +380, а потім набрати девʼять цифр номера.
Вартість дзвінків із Польщі в Україну та як обрати мобільного оператора
Хвилина розмови коштує орієнтовно 2,5 злотих, це 21 грн. Через повномасштабну війну в Україні, польські оператори мобільного зв’язку пішли назустріч українцям та значно зменшили вартість послуг.
У Польщі є лише чотири повноцінні мобільні оператори:
- Orange;
- Play;
- Plus;
- T-mobile.
Orange
Це лідер польського ринку. Українцям, які втекли від війни до Польщі, компанія надає безплатні пакети та знижує вартість тарифів.
Впродовж першого місяця людина може безоплатно телефонувати в межах Польщі. Також Orange надає 100 хв для безплатних дзвінків в України.
Щоб скористатися безплатними хвилинами, під час реєстрації, необхідно ввести код UKRAINA100. Загалом мережа знизила ціни на дзвінки до України на понад 80%.
T-mobile
Це німецький оператор, який давно працює на польському ринку. Компанія теж надає українцям певні бонуси.
Наприклад, T-mobile пропонує користувачам 100 хв для дзвінків Польщею. Крім того, оператор скасував плату за роумінг для користувачів сім-карток T-Mobile в Україні.
Тарифних пропозицій тут чимало. Щоб користуватися всіма можливостями мобільного зв’язку, можна придбати стартовий пакет Bez limitów за 5 злотих (42 грн) або 30 злотих (255 грн).
Play
Цей мобільний оператор має понад 14 млн абонентів, яким пропонує досить вигідні тарифи на передплатній основі. Для українців теж є безплатні пакети.
Play надає безлімітні дзвінки та смс, 120 хв для дзвінків у Польщі та 10 ГБ інтернету. Ця пропозиція діє впродовж місяця після активації.
Plus
Тут також є безплатні стартові пакети для українців. Кожна сім-картка містить безплатний 500-хвилинний пакет для дзвінків на українські номери. Також додатково є інтернет – безкоштовно 10 ГБ.
Картки усіх зазначених мобільних операторів можна отримати в пунктах прийому біженців, купити на заправках чи в спеціалізованих магазинах.
Незалежно від місця придбання сім-карти, її необхідно зареєструвати. Це можна зробити в офісі мобільного оператора або онлайн. Для цього вам знадобиться закордонний паспорт або номер PESEL.