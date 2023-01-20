Січень, 20 в 14:53

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти нашої країни, мільйони українців вимушено поїхали за кордон.

У більшості людей, які приїжджають за кордон, виникає питання – як тепер дзвонити додому рідним?

Українці купують картки місцевих мобільних операторів, не здогадуючись про вигідні тарифні пропозиції.

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Найбільше українських біженців нині у Польщі, тож Факти ICTV вирішили розібратися, як телефонувати з польського номера на український та скільки це коштуватиме.

Як телефонувати з Польщі в Україну

Насправді усе доволі просто. Зателефонувати з Польщі додому можна за допомогою спеціального коду України – +380, а потім набрати девʼять цифр номера.

Вартість дзвінків із Польщі в Україну та як обрати мобільного оператора

Хвилина розмови коштує орієнтовно 2,5 злотих, це 21 грн. Через повномасштабну війну в Україні, польські оператори мобільного зв’язку пішли назустріч українцям та значно зменшили вартість послуг.

У Польщі є лише чотири повноцінні мобільні оператори:

Orange;

Play;

Plus;

T-mobile.

Orange

Це лідер польського ринку. Українцям, які втекли від війни до Польщі, компанія надає безплатні пакети та знижує вартість тарифів.

Впродовж першого місяця людина може безоплатно телефонувати в межах Польщі. Також Orange надає 100 хв для безплатних дзвінків в України.

Щоб скористатися безплатними хвилинами, під час реєстрації, необхідно ввести код UKRAINA100. Загалом мережа знизила ціни на дзвінки до України на понад 80%.

T-mobile

Це німецький оператор, який давно працює на польському ринку. Компанія теж надає українцям певні бонуси.

Наприклад, T-mobile пропонує користувачам 100 хв для дзвінків Польщею. Крім того, оператор скасував плату за роумінг для користувачів сім-карток T-Mobile в Україні.

Тарифних пропозицій тут чимало. Щоб користуватися всіма можливостями мобільного зв’язку, можна придбати стартовий пакет Bez limitów за 5 злотих (42 грн) або 30 злотих (255 грн).

Play

Цей мобільний оператор має понад 14 млн абонентів, яким пропонує досить вигідні тарифи на передплатній основі. Для українців теж є безплатні пакети.

Play надає безлімітні дзвінки та смс, 120 хв для дзвінків у Польщі та 10 ГБ інтернету. Ця пропозиція діє впродовж місяця після активації.

Plus

Тут також є безплатні стартові пакети для українців. Кожна сім-картка містить безплатний 500-хвилинний пакет для дзвінків на українські номери. Також додатково є інтернет – безкоштовно 10 ГБ.

Картки усіх зазначених мобільних операторів можна отримати в пунктах прийому біженців, купити на заправках чи в спеціалізованих магазинах.

Незалежно від місця придбання сім-карти, її необхідно зареєструвати. Це можна зробити в офісі мобільного оператора або онлайн. Для цього вам знадобиться закордонний паспорт або номер PESEL.