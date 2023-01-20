Січень, 20 в 15:01

На Одещині контррозвідка Служби безпеки України викрила посадовця одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту, якого завербував представник російських спецслужб.

Чоловік збирав та передавав ворогу важливу інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони України та об’єктів критичної інфраструктури на території міста Ізмаїл.

Насамперед поплічника ворога цікавили локації електропідстанцій, міських об’єктів енергетики, місця базування українських блокпостів. Під час прихованого спостереження він вивчав їхнє фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

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Зрадник передавав російським спецслужбам відомості про захист та особливості діяльності місцевого річкового порту. Також чоловік мав передати розвіддані своєму куратору у вигляді електронних координат та фотоматеріалів через анонімний Telegram-канал. Цю інформацію загарбники мали використати для серії прицільних ракетних ударів.

Проте СБУ спрацювало на випередження – своєчасно викрило та затримало зловмисника. У чоловіка виявили мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В Ізмаїлі посадовець допомагав готувати ракетний удар по річковому порту – СБУ / 2 фотографии

Раніше у Бучанському районі на Київщині співробітники СБУ виявили та затримали росіянку, яка поширювала ворожу пропаганду і була послідовницею херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.