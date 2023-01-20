Січень, 20 в 14:29

Нині у Польщі перебуває понад півтора мільйона українців, які вимушено втікали від війни. Люди адаптуються до нових умов життя.

Відтак, часто виникають різні питання, зокрема, як на гаджетах змінити польську мову на українську. Факти ICTV підготували для вас покрокову інструкцію, як саме це зробити – на комп’ютері та телефоні.

Як змінити польську мову на українську на клавіатурі комп’ютера

Натисніть лівою клавішею миші на значок мови в панелі задач та виберіть Мовні параметри, або ж зайдіть в меню Пуск (start), відкрийте Налаштування (ustawienia) та зайдіть в Час та мова (czas i język).

Зараз дивляться

У списку виберіть потрібну вам мову (dodaj język) та почекайте хвилинку, поки компʼютер налаштує зміни.

Якщо ж ви бажаєте змінити мову інтерфейсу, то виконайте наступні кроки:

Натисніть лівою клавішею миші на значок мови в панелі задач. Виберіть Мовні параметри, або ж зайдіть в меню Пуск. Там відкрийте Налаштування та зайдіть в Час і мова. З лівого боку виберіть Регіон та мова.

Там поруч з кожною мовою є надпис Доступний мовний пакет чи Мовний пакет встановлено.

Якщо біля української мови написано Мовний пакет встановлено – пропустіть інструкцію із завантаження пакета й переходьте до наступної інструкції:

з правого боку натисніть на потрібну мову;

на екрані зʼявиться меню, знайдіть там Параметри;

там знайдіть українську мову та встановіть її.

Як змінити на смартфоні мову клавіатури з польської на українську

Щоб змінити мову на клавіатурі свого смартфона:

Перейдіть до меню Налаштування – Ustawienia. Далі перейдіть до пункту Клавіатура (klawiatura). Торкніться позначки Додати клавіатуру (dodaj klawiaturę) та оберіть зі списку необхідну мову.

Тепер додану мову можна використовувати для введення тексту в будь-якій програмі.

Пам’ятайте, що окремі функції системи можуть відрізнятися відповідно до її версії. Детальну інформацію можна знайти на сайті виробника телефона.